От пользователя @Dima0909

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Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое Погулять в парке

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

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