прогуляться, перекусить

От пользователя @Mari.Firsova

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Поиграть в компьютерные игры

Москва → Другое Вступай в семью❤️

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Погулять, круто провести время

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