Москва
сходить в кино :)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Mari.Firsova
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Погулять, круто провести время
Москва → Другое
Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇
Москва → Другое
Прогуляемся?
Москва → Другое
Поболтаем обо всем на свете ?
Москва → Другое
Вступай в семью❤️
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Москва → Другое
Ищу подругу💖
Москва → Другое
Поиграть в компьютерные игры
Москва → Другое
Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)
Москва → Другое
пообщаемся?🧸
Москва → Другое
Погулять , покурить кальян
Москва → Другое
что тут надо делать
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!