Москва
сходить в кино :)

фото пользователя Mari.Firsova
прогуляться, перекусить

От пользователя @Mari.Firsova

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