Москва
Сходить в кино )

фото пользователя Alina006
сходить на мероприятие

От пользователя @Alina006

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Бесплатная съёмка и поход в кафе

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя Tatiana46775
Москва → Другое

Погулять, пообщаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Assole
Москва → Другое

Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Погулять по Екатерининскому парку

маленькое фото пользователя Merilla
Москва → Другое

Ищу друзей👋👋👋

маленькое фото пользователя Polyk
Москва → Другое

Поиграть в настольный теннис

маленькое фото пользователя Katty1_7_0
Москва → Другое

Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

маленькое фото пользователя Zlataaa
Москва → Другое

Ищу новых знакомых)

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Besa
Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя inna_92
Москва → Другое

Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!