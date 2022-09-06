Москва
Сходить в караоке
другое
От пользователя @Francuzz
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Поиграть в настольный теннис
Москва → Другое
Найти подруг/у
Москва → Другое
Возраст 36+-
Москва → Другое
Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
Москва → Другое
Пообщаться и погулять в парке
Москва → Другое
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
Москва → Другое
погулять, сходить куда-нибудь
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Пошли в телегу, поболтаем? 😉
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Хола, амигос, комо эстас?)
Москва → Другое
Сходить в кальянную 🤍
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!