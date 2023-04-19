Москва
Сходить в кальянную.
прогуляться, перекусить
От пользователя @Kiriom
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Подруга нужна, девачкииии
Москва → Другое
Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Москва → Другое
🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)
Москва → Другое
У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
Москва → Другое
Ищу тебя, подруга💥
Москва → Другое
Привет ищу лучшего друга
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Москва → Другое
Random 7/7
Москва → Другое
Ищу девушек, увлекающихся психологией
Москва → Другое
Погулять в Царицыно
Москва → Другое
Пенная вечеринка + кино под открытым небом
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!