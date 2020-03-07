Москва
Сходить в кальянную 🤍

фото пользователя Fairyleaf
собрать компанию

От пользователя @Fairyleaf

14 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя lina05
Москва → Другое

по общаться

маленькое фото пользователя Space
Москва → Другое

За любой движ

маленькое фото пользователя Elenaarza
Москва → Другое

Прогулки, бары, театры)

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Поговорим?

маленькое фото пользователя TomB
Москва → Другое

Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

маленькое фото пользователя Dany2023
Москва → Другое

Проект по Психологи Отношений

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Очень скучно

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

маленькое фото пользователя terra_incognita
Москва → Другое

Прогуляться по центру Москвы

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить на ферму альпак

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!