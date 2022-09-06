Москва
Сходить в кафешку 😺 около м. Шелепиха

фото пользователя volodya_vesnin41
прогуляться, перекусить

От пользователя @volodya_vesnin41

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