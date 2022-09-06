прогуляться, перекусить

От пользователя @volodya_vesnin41

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Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

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