Москва
Сходить в кафе/бар

фото пользователя Delika
прогуляться, перекусить

Сходить в кафешку «nice price» выпить и поесть🥴 (кафешку выберем удобную для всех), где-то в 18:00-19:00, думаю с последующей прогулкой)

От пользователя @Delika

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