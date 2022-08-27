Сходить в кафешку «nice price» выпить и поесть🥴 (кафешку выберем удобную для всех), где-то в 18:00-19:00, думаю с последующей прогулкой)

От пользователя @Delika

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