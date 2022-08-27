Москва
Сходить в кафе/бар
прогуляться, перекусить
Сходить в кафешку «nice price» выпить и поесть🥴 (кафешку выберем удобную для всех), где-то в 18:00-19:00, думаю с последующей прогулкой)
От пользователя @Delika
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу друзей 🦋
Москва → Другое
Найти неадекватных подруг с весельцой
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕
Москва → Другое
⚡️ Нужны бета-тестеры
Москва → Другое
Общение дружба
Москва → Другое
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Москва → Другое
что тут надо делать
Москва → Другое
Просто по душам
Москва → Другое
Найти подругу .
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Найти подруг🌹и друзей⭐️
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!