прогуляться, перекусить

От пользователя @Valkiriya

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Пообщаться с друг другом

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое На выставку, погулять

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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