активный отдых

От пользователя @Anasty7878

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу друзей для общения онлайн

Москва → Другое Слетать в путешествие

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

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