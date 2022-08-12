И погулять по центру, ещё можно зайти в новую галерею «наковольня» - обе галереи бесплатные и находятся в моем любимом районе Хамовники. (М.Парк Культуры/Кропоткинская).

От пользователя @Generalosa

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Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

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