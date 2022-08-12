Москва
Сходить в галерею «Алины Пински»
И погулять по центру, ещё можно зайти в новую галерею «наковольня» - обе галереи бесплатные и находятся в моем любимом районе Хамовники. (М.Парк Культуры/Кропоткинская).
От пользователя @Generalosa
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