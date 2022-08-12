Москва
Сходить в галерею «Алины Пински»

фото пользователя Generalosa
прогуляться, перекусить

И погулять по центру, ещё можно зайти в новую галерею «наковольня» - обе галереи бесплатные и находятся в моем любимом районе Хамовники. (М.Парк Культуры/Кропоткинская).

От пользователя @Generalosa

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя metaLime
Москва → Другое

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

маленькое фото пользователя Nata1i
Москва → Другое

Ищу подруг!💕

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Устроить так называемую пижамную вечеринку

маленькое фото пользователя Vl_ada
Москва → Другое

Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

маленькое фото пользователя Zlataaa
Москва → Другое

Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

маленькое фото пользователя OLidia
Москва → Другое

Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

маленькое фото пользователя Tata007
Москва → Другое

Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

маленькое фото пользователя HappyCat
Москва → Другое

Пока просто пообщаться

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

маленькое фото пользователя Polina12
Москва → Другое

Гулять болтать

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Elenaarza
Москва → Другое

Прогулки, бары, театры)

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!