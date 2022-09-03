Москва
Сходить в эту субботу в клуб
прогуляться, перекусить
В одном из клубов будет проходить их день рождения, предлагаю сходить
От пользователя @Lika777
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