Москва
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

фото пользователя Seina97
прогуляться, перекусить

От пользователя @Seina97

20 участников
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