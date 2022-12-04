Москва
Сходить в Депо Три вокзала🍜

фото пользователя doc_kodirov
прогуляться, перекусить

От пользователя @doc_kodirov

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Lika16
Москва → Другое

ищу друга, подругу

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Бунинские луга

маленькое фото пользователя A_tilki
Москва → Другое

Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

маленькое фото пользователя Kitti_de
Москва → Другое

Сходить пофоткаться, перекусить

маленькое фото пользователя Ariuannna
Москва → Другое

Хочу собрать компашку друзей

маленькое фото пользователя Lilua
Москва → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя R12l
Москва → Другое

Возраст 36+-

маленькое фото пользователя Sveety
Москва → Другое

Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

маленькое фото пользователя Irina_love
Москва → Другое

Знакомиться

маленькое фото пользователя Alinblin
Москва → Другое

Найти интересные места, потратить пушкинскую карту

маленькое фото пользователя Nika_deliche
Москва → Другое

Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

маленькое фото пользователя wuteshur
Москва → Другое

пообщаемся?🧸

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!