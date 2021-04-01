Москва
сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис
активный отдых
Можно просто посидеть в кафе за интересной беседой или погулять в парке
От пользователя @linopia
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