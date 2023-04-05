Москва
Сходить в бар, по гулять
прогуляться, перекусить
От пользователя @Artem_SH
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Хочу найти общение )в телеге
Москва → Другое
Найти подруг🛍🎀🧸
Москва → Другое
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Москва → Другое
Завести новых друзей для прогулок
Москва → Другое
Го пить кофе или гулять
Москва → Другое
Хочу найти друзей
Москва → Другое
Найти компанию для выпивки
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends
Москва → Другое
Random 7/7
Москва → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!