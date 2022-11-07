Москва
Сходить в бар
другое
Ищу друзей в Москве. Ищу того, с кем можно сходить в бар
От пользователя @DanReporter
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Москва → Другое
Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷
Москва → Другое
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Москва → Другое
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Москва → Другое
потусить, весело провести время
Москва → Другое
Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
новые знакомства
Москва → Другое
ищу подружку
Москва → Другое
Друзьяшки найдитесь
Москва → Другое
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Москва → Другое
Поиграть в пивное казино
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!