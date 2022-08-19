Москва
Сходить в бар
прогуляться, перекусить
Погнали в Пестики-Тычинки на КГ, давно там небыл, да и вообще давно не пил
От пользователя @El_arto
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