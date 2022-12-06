Москва
Сходить в бар
прогуляться, перекусить
Кто в центре есть ? Погнали в бар
От пользователя @Nastya_Poplavok
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