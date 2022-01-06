Москва
Сходить в антикафе
прогуляться, перекусить
От пользователя @W1ldRush
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Грустно и одиноко
Москва → Другое
Найти компанию для выпивки
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Ищу подруг!💕
Москва → Другое
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Москва → Другое
Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅
Москва → Другое
Пообщаться:)
Москва → Другое
Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время
Москва → Другое
Круто провести время
Москва → Другое
Найти игроков для ролевых игр
Москва → Другое
Слабо пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!