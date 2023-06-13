Москва
Сходить прогуляться ))
активный отдых
Сходить вместе на озеро. Провести приятно время..
От пользователя @Khasan
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