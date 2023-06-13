Сходить вместе на озеро. Провести приятно время..

От пользователя @Khasan

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Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое На выставку, погулять

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