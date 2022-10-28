Москва
Сходить прогулять
прогуляться, перекусить
От пользователя @Serf
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)
Москва → Другое
Погулять, сходить бар/ресторан и тп
Москва → Другое
Хочется пообщаться) возможно найти подругу)
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Поиграть в пивное казино
Москва → Другое
Прогуляться,
Москва → Другое
Ищю подруг..🙂добро позитив👋
Москва → Другое
Хочу найти друзей
Москва → Другое
Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)
Москва → Другое
Ищу подругу/друга для ежедневного общения
Москва → Другое
Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л
Москва → Другое
погулять по Москве,сходить на летние веранды
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!