Москва
Сходить почиллить у бассейна в Москве 💦
активный отдых
Привет! Предлагаю в выходной с утра пораньше поехать чиллить у бассейна, Лужники, Речной или Shore House
От пользователя @julia_hello
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