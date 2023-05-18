Привет! Предлагаю в выходной с утра пораньше поехать чиллить у бассейна, Лужники, Речной или Shore House

От пользователя @julia_hello

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