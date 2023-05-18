Москва
Сходить почиллить у бассейна в Москве 💦

фото пользователя julia_hello
активный отдых

Привет! Предлагаю в выходной с утра пораньше поехать чиллить у бассейна, Лужники, Речной или Shore House

От пользователя @julia_hello

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Потестить групповые чаты

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Пенная вечеринка + кино под открытым небом

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

погулять по Москве,сходить на летние веранды

маленькое фото пользователя Irina_love
Москва → Другое

Знакомиться

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя min_yeonsoo
Москва → Другое

Пообщаться

маленькое фото пользователя Yana_M
Москва → Другое

Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

маленькое фото пользователя Nutaamv
Москва → Другое

Прогуляться и перекусить

маленькое фото пользователя truemarrie
Москва → Другое

Ищу подругу🥂

маленькое фото пользователя Valeria273747
Москва → Другое

Выпить в приятной компании)

маленькое фото пользователя Sopha
Москва → Другое

Ищу подругу🌻

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!