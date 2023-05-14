Москва
Сходить на выставку, в бар, покататься на велосипедах
прогуляться, перекусить
От пользователя @Zercer
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