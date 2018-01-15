Москва
Сходить на выставку "Сальвадор Дали &Пабло Пикассо" в саду Баумана
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От пользователя @Lil_squirell
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