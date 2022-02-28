Москва
Сходить на выставку

фото пользователя kayraven
сходить на мероприятие

Давай вместе выберем интересующую нас выставку, а потом можем прогуляться или попить кофе в зависимости от погоды.

От пользователя @kayraven

1 участник
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