Москва
сходить на творческий МК 27го или 30го
сходить на мероприятие
ищу компанию на мк по коллажу + прогуляться, сходить покушать после. есть две даты на май, пишите скажу че там конкретно. стоит 2000₽ )
От пользователя @Rozi
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