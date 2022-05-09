ищу компанию на мк по коллажу + прогуляться, сходить покушать после. есть две даты на май, пишите скажу че там конкретно. стоит 2000₽ )

От пользователя @Rozi

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