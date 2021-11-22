сходить на мероприятие

От пользователя @Albina_bina

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Москва → Другое Выпить винца в баре

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

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