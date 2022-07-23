Москва
Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻
прогуляться, перекусить
От пользователя @Palina
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