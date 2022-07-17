прогуляться, перекусить

От пользователя @Vasilisarubtsova

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!