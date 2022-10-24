Москва
Сходить на standup

фото пользователя te.v.ka
прогуляться, перекусить

Хочу сходить на выходных на standup, кто со мной?

От пользователя @te.v.ka

13 участников
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