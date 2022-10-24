Москва
Сходить на standup
прогуляться, перекусить
Хочу сходить на выходных на standup, кто со мной?
От пользователя @te.v.ka
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