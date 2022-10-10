Москва
Сходить на спектакль "Ричард III" в театр Моссовета
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Предлагаю сходить
Можно выбрать другой спектакль)
От пользователя @Irina4
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