прогуляться, перекусить

От пользователя @Maksim.ch

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Поиграть в настольки

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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