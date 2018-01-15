Москва
Сходить на скалодром на ВДНХ

фото пользователя Maksim.ch
прогуляться, перекусить

От пользователя @Maksim.ch

3 участника
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