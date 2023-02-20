прогуляться, перекусить

От пользователя @Yuliana77

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Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

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