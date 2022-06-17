Москва
Сходить на шашлыки,дом ,банька все есть

фото пользователя Dimka1706
прогуляться, перекусить

От пользователя @Dimka1706

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