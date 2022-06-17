прогуляться, перекусить

От пользователя @Dimka1706

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Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Просто грустно

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

Москва → Другое Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

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