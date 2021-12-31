От пользователя @Aleksandra04

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Погулять в парке

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Ищу подружек, мне 23 года

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

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