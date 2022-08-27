Москва
Сходить на Плэйбэк Фестиваль
прогуляться, перекусить
В это воскресенье в 16.00. Театр 4/4
В это воскресенье в 16.00. Театр 4/4
Тема перфоманса Однажды.
Форпост. Москва, Хамовнический вал, 28
От пользователя @Tasha
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Го пить кофе или гулять
Москва → Другое
Ищу подруг🧘🏻♀️
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
Москва → Другое
Круто провести время
Москва → Другое
Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
Москва → Другое
Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
Москва → Другое
Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних
Москва → Другое
как на счет провести день на одной волне☺️
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Москва → Другое
Найти подругу 🥹
Москва → Другое
Ищу подруг)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!