Москва
Сходить на Плэйбэк Фестиваль

фото пользователя Tasha
прогуляться, перекусить

В это воскресенье в 16.00. Театр 4/4
Тема перфоманса Однажды.

Форпост. Москва, Хамовнический вал, 28

От пользователя @Tasha

1 участник
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