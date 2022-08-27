В это воскресенье в 16.00. Театр 4/4 Тема перфоманса Однажды. Форпост. Москва, Хамовнический вал, 28

От пользователя @Tasha

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое Круто провести время

Москва → Другое Пообщаться на любые темы

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!