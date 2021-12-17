Москва
сходить на мероприятие
сходить на мероприятие
За интересное общение, увлекаюсь живописью, люблю настолки, нарды,походы в кино, балет и театр, интересны различные мастер классы, хочу попробовать квесты
От пользователя @ELENA15
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