сходить на мероприятие

От пользователя @Semen57

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Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Завести новых друзей для прогулок

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

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