Москва
Сходить на лекцию про Демна Гвасалия
прогуляться, перекусить
Любитель моды отыщись ! Есть второй билет на лекцию про Демну Гвасалия в 19:00 !!!
От пользователя @Generalosa
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