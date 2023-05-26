Москва
Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

фото пользователя Tanya96
сходить на мероприятие

Познакомиться, пообщаться, и может кто шарит в прикольных квизах. Хотим сходить с подругой)

От пользователя @Tanya96

15 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

маленькое фото пользователя Kartin
Москва → Другое

Пошли на свидание??

маленькое фото пользователя Straight
Москва → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя sspiidder
Москва → Другое

Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

маленькое фото пользователя Azalia1999
Москва → Другое

Познакомится с новыми симпатичными людьми

маленькое фото пользователя Kkravets_va
Москва → Другое

Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

маленькое фото пользователя Asya.a
Москва → Другое

Ищу мотиватора

маленькое фото пользователя Escapistka
Москва → Другое

В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

маленькое фото пользователя xtreevy
Москва → Другое

Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя Besa
Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

познакомиться

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!