Есть один лишний билет на первый день Wild energy fest X, на 9 июня. Москва, клуб Base. Бесплатно. Кто хочет составить компанию? На второй день, на 10 июня, лишнего билета нет)) Двери клуба, как пишут в расписании, открывают в 16-30. Будут группы Кайдзю, Сказки чёрного города, Скоты, Clockwork times, Пневмослон. Сам приеду в Москву на оба дня феста.

От пользователя @Irdis

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