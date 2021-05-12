Москва
Сходить на концерт Wild energy fest X. Есть лишний билет на 9 июня.

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сходить на мероприятие

Есть один лишний билет на первый день Wild energy fest X, на 9 июня. Москва, клуб Base. Бесплатно. Кто хочет составить компанию? На второй день, на 10 июня, лишнего билета нет))
Двери клуба, как пишут в расписании, открывают в 16-30.
Будут группы Кайдзю, Сказки чёрного города, Скоты, Clockwork times, Пневмослон. Сам приеду в Москву на оба дня феста.

От пользователя @Irdis

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