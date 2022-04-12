Москва
сходить на концерт
прогуляться, перекусить
В эту субботу иду на концерт АлоэВеры. Начало в 19:00. Хотелось бы найти подругу для исключительно дружеской компании
От пользователя @Senator
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Москва → Другое
Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
Москва → Другое
Прогулки, бары, театры)
Москва → Другое
Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?
Москва → Другое
Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
Прогуляться по центру Москвы
Москва → Другое
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Москва → Другое
Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)
Москва → Другое
Ищу компаньонок/подруг🌷
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!