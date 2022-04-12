Москва
сходить на концерт

фото пользователя Senator
прогуляться, перекусить

В эту субботу иду на концерт АлоэВеры. Начало в 19:00. Хотелось бы найти подругу для исключительно дружеской компании

От пользователя @Senator

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