В эту субботу иду на концерт АлоэВеры. Начало в 19:00. Хотелось бы найти подругу для исключительно дружеской компании

От пользователя @Senator

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Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

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