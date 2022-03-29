Москва
Сходить на книжку ярмарку, ВДНХ
прогуляться, перекусить
Ярмарка с Проспекта мира переехала, давно не посещал и около ВДНХ
От пользователя @Lexx
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