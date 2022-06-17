прогуляться, перекусить

От пользователя @Dimka1706

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

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