Москва
Сходить на каток "Маяк"
другое
На вечерние сеансы, только учусь кататься)
От пользователя @M.ay
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общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
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