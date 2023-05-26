прогуляться, перекусить

От пользователя @Annna

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Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

Москва → Другое Найти неадекватных подруг с весельцой

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