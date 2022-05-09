прогуляться, перекусить

От пользователя @Anya199

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Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

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