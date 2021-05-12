Москва
Сходить на этюды, поделать наброски, сходить в музеи и просто погулять
прогуляться, перекусить
От пользователя @Alex30sh
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