Москва
Сходить на этюды, поделать наброски, сходить в музеи и просто погулять

фото пользователя Alex30sh
прогуляться, перекусить

От пользователя @Alex30sh

2 участника
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