Москва
Сходить на Cinema Orchestra Medley

фото пользователя Nikole
сходить на мероприятие

4 числа в 13 или в 19 в крокус сити холл
Если есть желание сходить вместе, добавляйтесь
P.S билеты можно приобрести по Пушкинской карте

От пользователя @Nikole

5 участников
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