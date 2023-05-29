4 числа в 13 или в 19 в крокус сити холл Если есть желание сходить вместе, добавляйтесь P.S билеты можно приобрести по Пушкинской карте

От пользователя @Nikole

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Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

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