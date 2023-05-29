Москва
Сходить на Cinema Orchestra Medley
сходить на мероприятие
4 числа в 13 или в 19 в крокус сити холл
4 числа в 13 или в 19 в крокус сити холл
Если есть желание сходить вместе, добавляйтесь
P.S билеты можно приобрести по Пушкинской карте
От пользователя @Nikole
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